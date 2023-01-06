السوداني والحلبوسي يصلان محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، إلى محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي 25 المقرر انطلاق فعالياتها مساء اليوم.

هذا وقت وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البصرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25.

وكذلك وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى البصرة للغرض ذاته.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مباراة افتتاح بطولة خليجي 25 أمام نظيره العماني المقررة اليوم في الساعة السابعة مساءً.