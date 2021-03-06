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السهلاني ينبه من مادة في قانون الاتحادات الرياضية قد "تورط" بعض الاعضاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-06T12:20:33+0000
السهلاني ينبه من مادة في قانون الاتحادات الرياضية قد "تورط" بعض الاعضاء

شفق نيوز/ نبه المدير التنفيذي للجنة الاولمبية، جزائر السهلاني، يوم السبت، من المادة 33 في قانون الاتحادات الرياضية تمنع الجمع بين منصبين، مما يضع بعض أعضاء الهيئات التنفيذية في إشكال قانوني.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز، إن من أهم مهام اللجنة المؤقتة لإدارة اللجنة الاولمبية، إصدار إرشادات لكيفية التعاطي مع الوضع القانوني ‏‎لاعضاء المكتب التنفيذي القادم للجنة الاولمبية والذين هم اعضاء هيئات تنفيذية في اتحاداتهم ايضا.

واضاف "وبخصوص تطبيق المادة (33) من قانون الاتحادات الرياضية، فهي تمنع الجمع بين المناصب في الهيئات التنفيذية للاتحادات والمكتب التنفيذي قبل الشروع بالانتخابات"، مشيرا الى ان "هذا الامر قد يتورط فيه الكثير من الاعضاء في الهيئات التنفيذية بعد فوزهم بمقاعد المكتب التنفيذي او ينتج لنا مكتباً تنفيذياً مأزوماً قانونياً مرة اخرى".

واشار السهلاني الى وجود اربعة مخارج قانونية في النظام الاساسي للجنة الاولمبية تحدد تطبيق نص المادة (33) من قانون الاتحادات حول عدم جواز الجمع في المناصب بين الهيئات الادارية، دون ان يكون هنالك تعارضا مع القوانين الدولية ومن الممكن الاستناد اليها في  انتخابات المكتب التنفيذي.

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