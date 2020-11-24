السهلاني يكشف تفاصيل أزمة الأولمبية ويتحدث عن عقوبات دولية قد تطال عبد الإله

شفق نيوز/ حذر جزائر السهلاني المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، من تعرض الرئيس المنتخب للجنة سرمد عبد الاله لعقوبات دولية، بعد عدم اعتراف الاولمبية الدولية بذلك الفوز الذي أثار جدلاً.

وباشر سرمد عبد الاله بمهمته يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، رئيساً للمكتب التنفيذي الجديد للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، على الرغم من رفضت اللجنة الأولمبية الدولية لنتائج الإنتخابات.

وتعقيباً على ذلك قال السهلاني لوكالة شفق نيوز، "إن استمرت حالة اللا إذعان فقد نشهد عقوبات جديدة ومشددة ضد سرمد عبدالاله وقد تنسحب ذات العقوبات على جميع الاعضاء الاخرين، بناءً على توافق قانوني بين الاولمبية الدولية وجمعية الاتحادات الدولية".

وأضاف "فهنالك مساحة قانونية يحاول البعض تغييبها، او العمل بالضد منها، حيث ان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وإجراءاتها الداخلية في ما يتعلق بشرعيتها والاعتراف بها لا تتم إلا بمصادقة دولية، وذلك مثبت في مدونة المبادئ الاساسية للميثاق الاولمبي وكذلك في نصوص مشرعة في مجلس النواب العراقي كقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩، وبذلك فإن أي ادعاءات لاكتمال الوضع القانوني للمكتب التنفيذي المنتخب في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٠، بدون موافقة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، ليس إلا قلة في الفهم القانوني".

وتابع السهلاني، أن "ترحيل ملف الانتخابات الى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية لا يخلو من مخاطر ومفاجآت، لكن حركة مفوض اللجنة الاولمبية الدولية ورئيسها في العراق (رعد حمودي) حسب رسالتها الاخيرة، يعزز الثقة في تبديد تلك المخاوف، بالذات وهو يمتلك من الخبرة والحضور لدى الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي، ان ازدياد حدة الأزمة تكمن في عدم إذعان الطرف الآخر للقرار الدولي".

واستهجن الرئيس السابق للجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، مباشرة سرمد عبد الاله بمهامه.

إلا أن عبد الإله قال لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم ارسال رسالة للأولمبية الدولية لنوضح من خلاله الرد القانوني على ما ورد من مغالطات وتوضيح كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الانتخابي، نجزم بعدم وجود أي خروقات في المؤتمر الانتخابي الأخير الذي جرى بحضور رسمي لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية والإعلام الرياضي".

وعزت الأولمبية الدولية سبب إلغائها نتائج الانتخابات الى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، بعد أن تمكن من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً.

وجرت الانتخابات في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.