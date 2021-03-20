السهلاني يعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الاولمبية: اتفاقات سرية للظفر بالكراسي

شفق نيوز/ أعلن المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني، يوم السبت، انسحابه من سباق الترشح لانتخابات اللجنة الاولمبية.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز؛ "لقد قررت الانسحاب من الترشيح بعد أن وجدت ذلك أفضل لمسيرتي الرياضية"، مؤكدا أن "العملية الانتخابية الحالية واجراءاتها لا تمثل ادنى استحقاقات المسؤولية لإنقاذ البيت الاولمبي".

ووصف السهلاني الانتخابات بـ"انها ليست سوى مجموعة اتفاقات سرية ومعلنة للظفر بالكراسي خارج أي رؤية منطقية لمنهج تقويمي لمعاناة رياضتنا التي أصابها الكلل، ولا تلبي متطلبات مشروع انتاجي لانتشال الشباب من حالة الضياع واليأس".

وأوضح أنه ينأى بنفسه ان "يشارك في عملية انتخابية تساهم بتعزيز اعوجاج الرياضة وتطيح بطموحات الشباب العراقي".

وتابع السهلاني؛ أن "أصابع حكومية وسياسية معلومة شاركت وبقوة في تعميق جراحات الرياضة، وتسعى بجهد للنيل من مغانمها لأغراض سياسية مستقبلية تمهد لاستغلالها في الانتخابات البرلمانية القادمة".