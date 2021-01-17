السهلاني يطالب حمودي بـ"رفع السرية" عن نسخة قانون الاتحادات

شفق نيوز/ طالب المدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني، يوم الاحد ، رئيس اللجنة رعد حمودي برفع السرية عن النسخة الاخيرة من قانون الاتحادات الرياضية الذي تم التصويت عليه مؤخراً.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز، إن "المطالبة تأتي ليتسنى للمعنيين والشارع الرياضي الاطلاع على حجم التناقضات بين النسخة التي روجت لها لجنة الشباب والرياضة والقانون الذي تم التصويت عليه".

وناشد السهلاني لجنة الشباب والرياضة بـ"مكاشفة الشارع الرياضي بمبررات الاختلاف الخطيرة في نصوص مهمة ظهرت في القانون بعد التصويت".

واكد بأنه "لا يعترض على وجهة مؤسسات الدولة في رسم سياستها من خلال القانون الجديد ، ولكن على ما يولده من تعارض الاجراءات في المؤسسات الرياضية في حال تطبيقه".

واضاف السهلاني، ان "المرحلة تتطلب مكاشفة معلنة وبشفافية تامة ، وفتح الابواب والنوافذ للغرف التي يتم فيها صناعة القرارات".

واشار الى أنه "يمتلك الدليل القاطع بتسلم اللجنة لتلك النسخة التي يطالب بالكشف عنها ، وان تغييبها عن الاندية والاتحادات يعد هروبا من المواجهة في الدفاع عن هذه المؤسسات التي تمثل اساس الحركة الاولمبية".