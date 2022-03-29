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السنغال تقصي مصر وتتأهل لكأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-29T19:58:36+0000
السنغال تقصي مصر وتتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء باستاد ديامينياديو في إياب الدور الفاصل المؤهل عن تصفيات قارة أفريقيا.

فاز منتخب السنغال في الوقت الأصلي والاضافي بنتيجة 1-0 بهدف سجله بولاي ديا في الدقيقة 4 ليتعادل المنتخبان بعد فوز مصر ذهابا بنفس النتيجة وحسمت ركلات الترجيح الموقف.

سجل لمنتخب مصر في ركلات الترجيح عمرو السولية وأضاع محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وسجل منتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأضاع كاليدو كوليبالي وساليو سييس

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