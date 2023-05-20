"السناطي" متاح رسمياً لتمثيل المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أرسل الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم "فيفا" خطاباً، اليوم السبت، يشعرُ به الاتحادَ العراقيّ بمُوافقته على نقلِ ملفِ لاعب "نادي سيريوس" السويديّ "اندريه السناطي" من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ.

وبهذا يصبح السناطي متاحاً بشكلٍ رسميّ لتَمثيلِ المُنتخبِ الوطنيّ العراقي في الاستحقاقاتِ المُقبلة.

وسبقَ للاتحادِ العراقيّ إنجاز الأوراق الثبوتيّة العراقيّة كافة للاعبِ صاحب الـ(23) ربيعاً، وكان يحتاجُ فقط لنقلِ ملفه من الاتحادِ السويديّ لكونه قد سبقَ له تمثيل منتخباته الوطنيّة في الفترةِ السابقةّ، قبلَ أن يعلنَ اللاعبُ رغبته بتمثيلِ منتخبِ بلاده الأم العراق.