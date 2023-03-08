"السمسرة والاحراج " تدفعان اتحاد الكرة لتشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين المحترفين

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن دوافع تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اللاعبين العراقيين المحترفين، فيما وصف مستوى اللاعب المغترب بأنه أفضل فنياً مقارنة بالكثير من اللاعبين المحليين.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز إن "السبب في تشكيل اللجنة هو بسبب وجود دخلاء من السماسرة الذين يحاولون الترويج للاعبين مغتربين بغية الاستفادة ماديا".

وأضاف الزاملي أن "الاتحاد لا يقبل المساومات أو فرض اللاعبين الا عبر قناعة تامة ولهذا شكل لجنة متخصصة لمتابعة اللاعبين العراقيين المغتربين خارج العراق لاختيار الأفضل"، مبينا أن "الاختيار يكون بشكل فني دقيق لكل الفئات العمرية".

وأشار الزاملي الى ان "الاتحاد رأى أن اللاعب المغترب جاهز بشكل أفضل في الجانب الفني مقارنة بالكثير من لاعبينا المحليين"، لافتا الى "وجود خامات ومواهب جيدة جدا من ابناء العراقيين المغتربين يمثلون أندية أوروبية على مستوى عالٍ وتستفيد منها تلك الأندية في دعم فرقها الكروية ولابد أن تعود الفائدة لمنتخباتنا لان اغلبهم أسسوا بشكل مثالي صحيح".

واكد عضو الاتحاد أن "اختيارات اللجنة ستكون وفق معايير وسيكون اهتماماتها باختيار اللاعبين المميزين وفق المدارس الأوربية والمصقولين بشكل جيد "، موضحا ان "الاتحاد سيبدأ من الصفر فيما يخص دعوته للاعبين المحترفين".

وكان الاتحاد العراقي لكرةِ القدم أعلن عن تشكيلِ لجنةٍ خاصة لمتابعة اللاعبين العراقيين المحترفين في مختلفِ الأعمار، وذلك لتسهيل جميع الأمور الإداريّة الخاصة بهم من أجل إكمال أوراقهم الرسميّة بالشكل الذي يسهم في تمثيلهم المنتخبات الوطنيّة.

وتألفت اللجنةُ من زيد شاكر كريم وعلي شهيم محمود وأحمد محمد حسن.