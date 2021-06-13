السماوة يضيف الجوية في مباراة مؤجلة من دوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، عن تحديد موعد اقامة مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم .

وقال مصدر في لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز، إن المباراة المؤجلة بين فريقي نادي السماوة وضيفه القوة الجوية ستقام يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من الشهر الحالي .

واضاف أن المباراة مؤجلة الدور التاسع والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز، والذي اجل بسبب مشاركة القوة الجوية في دوري ابطال اسيا لكرة القدم .

وأشار إلى أن المباراة ستقام على ملعب السماوة، بدون حضور جماهيري بسبب التعليمات الصحية وخلية الازمة .

ويحتل فريق نادي القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 31 المركز الاول بترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة ، بينما يحتل فريق نادي السماوة المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.