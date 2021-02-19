السماوة يختبر 4 لاعبين من (اف سي أوتاوا) الكندي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الإدارية لنادي السماوة لكرة القدم، يوم الجمعة، عن وصول 4 لاعبين عراقيين مغتربين محترفين إلى المحافظة.

وذكر عضو الهيئة الإدارية للنادي، علي عزيز لـوكالة شفق نيوز، أن " النادي سيجري اختبارا خلال اليومين المقبلين لأربعة لاعبين قادمين من نادي (اف سي أوتاوا الكندي)، ثم يتم عملية التعاقد معهم في حال نجاحهم في الاختبار"، لافتا إلى أن " اللاعبين هم من أصول عراقية".

وبين عزيز، أن " مراكز اللاعبين هي مدافعان اثنان، ومهاجم ولاعب وسط ارتكاز".

وأضاف، أن " عملية التواصل مع اللاعبين تمت من خلال حارس مرمى النادي سابقا والمغترب حاليا (علي ملوح) ولاعب المنتخب الوطني ( صالح سدير) ".