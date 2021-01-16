السماوة يتغلب على الصناعات والديوانية يعادل امانة بغداد على ملعب الأخير

شفق نيوز/ شهد ملعب السماوة، يوم السبت، مباراة اصحاب الارض فريق نادي السماوة وضيفه فريق نادي الصناعات الكهربائية، فيما ضيف ملعب نادي امانة بغداد مباراة فريقه امانة بغداد مع فريق نادي الديوانية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بفوز السماوة بهدفين دون رد.

وأضاف أن السماوة بهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 15 بالمركز 14 فيما تجمد رصيد الصناعات عند النقطة العاشرة بالمركز الأخير.

وتابع مراسلنا؛ أن ضمن المنافسات ذاتها انتهى اللقاء الذي جمع امانة بغداد مع فريق نادي الديوانية، بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.

ولفت إلى أن الديوانية رفع رصيده للنقطة الـ17 بالمركز بالمركز الحادي عشر، كما رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 19 بالمركز السابع.