السماوة ودربندخان الى الدرجة الممتازة من دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ صعد فريقا السماوة ودربندخان الى دوري الدرجة الممتازة للموسم السلوي 2023 - 2024.

وصعد فريق السماوة الى الدوري الممتاز بعد تتويجه بطلاً لدوري اندية الدرجة الاولى بكرة السلة.

وقال خالد نجم النائب الثاني لرئيس اتحاد السلة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "نادي السماوة تمكن من تحقيق لقب بطولة دوري اندية الدرجة الاولى بكرة السلة عقب فوزه على نادي دربندخان في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة (69-61) نقطة".

واضاف "لقد ضمن كلا الفريقين السماوة ودربندخان التأهل الى الدوري الممتاز للموسم المقبل للموسم 2024-2025".

واشار الى ان "نادي آليات الشرطة جاء بالمركز الثالث بعد فوزه على نادي الناصرية بنتيجة (66-63)".