السماوة والوحدة يتأهلان للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، عن تأهل فريقين لدوري السلة الممتاز، بعد انتهاء منافسات التأهيل لدوري الدرجة الاولى .

وقال خالد نجم امين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن نادي السماوة تأهل بعد أن توج بالمركز الأول في دوري الدرجة الاولى، وكذلك فريق نادي الوحدة الحاصل على المركز الثاني ليضمنا صعودهما للدوري الممتاز للموسم 2021-2022.

وانتهت المباراة النهائية لتحديد المركزين الاول والثاني التي جمعت السماوة والوحدة بنتيجة 83-72 نقطة لصالح السماوة.

وبين نجم، أن لاعب نادي السماوة علاء امين حصل على جائزة افضل لاعب في المباراة النهائية لدوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي 202-2020.

وأوضح أن المباراة التي أهلت الفريقين للمباراة النهائية وحسمت صعودهما للدوري الممتاز، اسفرت عن فوز السماوة على عانة 71-64 نقطة، وفوز الوحدة على الحمزة الشرقي بنتيجة 71-53 نقطة.