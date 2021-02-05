السماوة.. شجار على ركلة حرة يعرض لاعبين للعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر بالهيئة الإدارية لنادي السماوة لكرة القدم، اليوم الجمعة، بأن أعضاء إدارة النادي أجمعوا على معاقبة لاعبين من الفريق تشاجرا على تنفيذ ضربة حرة ضمن إطار مجريات مباراة اليوم مع فريق زاخو ضمن الدوري الممتاز.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الهيئة الإدارية للنادي غير راضية عن شجار لاعبي الفريق (اياد سدير وإيهاب ناجح) على تنفيذ ضربة حرة ضمن إطار مجريات المباراة"، لافتا إلى أنها " بانتظار التقرير الفني للمباراة".

وبين ، أن " هناك اجتماع سيكون بين أعضاء الهيئة، بعد عودة الفريق من زاخو يوم غدٍ السبت إلى المحافظة ".

وتابع المصدر ، أن" غالبية الأعضاء أجمعوا هاتفياً على إيقاع عقوبة انضباطية بحق اللاعبين، قد تكون خصم من مرتباتهم الشهرية، أو أبعادهم عن بعض المباريات، حتى تكون درسا لبقية أعضاء الفريق، فضلا عن التنسيق مع مدرب الفريق على وضع مسدد خاص بالضربات الحرة من لاعبي الفريق".