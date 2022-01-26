السماح للجمهور العراقي بالدخول إلى مواجهة إيران

شفق نيوز / أكد رئيس رابطة المشجعين العراقيين، يوم الثلاثاء، أن جهود السفارة العراقية في إيران، أثمرت عن نتائج إيجابية بشأن السماح للجمهور العراقي بالدخول إلى مباراة العراق وايران المقررة يوم غد.

وقال رئيس الرابطة، مهدي الكرخي، لوكالة شفق نيوز، إن "جهود السفير والأخوة في السفارة العراقية بطهران أثمرت عن السماح للجمهور العراقي بالدخول إلى ملعب آزادي يوم غد، لتشجيع المنتخب العراقي بلقائه منتخب إيران ضمن تصفيات كأس العالم".

وأضاف أن "السفارة العراقية أبلغوه أن يحضر والراغبين من الجمهور العراقي سواء من العراق أو من الجالية في إيران لتشجيع المنتخب العراقي"، لافتاً إلى أن "مندوباً من السفارة العراقية سينتظره بالمطار اليوم، لاستقباله في مقر إقامته".

وأشار الكرخي، إلى أن "التذاكر الخاصة بالجمهور العراقي ستوزع على الجمهور العراقي بالتنسيق مابين السفارة العراقية في ايران واتحاد الكرة العراقي"، موضحاً أن "التذاكر محددة وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، إذ يحق للفريق الضيف إشغال 10 بالمئة من الملعب".

وكان رئيس رابطة المشجعين العراقيين مهدي الكرخي، قد كشف أمس الثلاثاء، عن رفض السلطات الإيرانية دخول مشجعي المنتخب العراقي إلى مباراة مواجهة إيران المقررة يوم غد.

وقال الكرخي، لوكالة شفق نيوز، إنه ألغى رحلته الى ايران اليوم، لتشجيع المنتخب العراقي بلقائه امام ايران، مبيناً أنه عاد من مطار بغداد الدولي بعد أن تأكد عبر اتصال من قبل المصور الرياضي العراقي سامر الكرادي المتواجد هناك بأن الجانب الايراني لايسمح بدخول العراقيين للملعب.

وأضاف الكرخي، أن الجانب الايراني حدد 10000 من الجمهور الايراني حصراً للدخول الى الملعب للتشجيع، موضحاً أنه قسم هؤلاء الجمهور بين 8000 الاف للرجال و2000 من النساء.

وابدى الكرخي استغرابه لهذا التقسيم وعدم السماح للعراقيين بالدخول ، مؤكداً لوكانت المباراة في العراق لكنا رحبنا بالجمهور الايراني واي جمهور لبلد اخر واكرمناهم ايضاً .

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الايراني يوم غد الخميس ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر.