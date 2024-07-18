السليمانية.. انطلاق منافسات بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة وتستمر المنافسات حتى العشرين من الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة، قاسم كيلون، لوكالة شفق نيوز، إن تسعة منتخبات تشارك في البطولة، هي العراق، وقطر، والأردن، ولبنان، والهند، وإيران، وكازاخستان، وهونغ كونغ، وسويسرا، والمنافسات ستكون لخمس فئات عمرية تبدأ من تحت سن 11 عاماً وتنتهي بما دون 19 عاماً، ولكلا الجنسين.

وأضاف "اليوم الأول من البطولة خصص لفئتي تحت 13 عاماً وتحت 17 عاماً لكلا الجنسين"، لافتاً إلى أن "هذه البطولة تحظى باهتمام الاتحاد الدولي للعبة وتحت إشرافه، ويسعى من خلالها العراق لتأكيد جدارته باستضافة البطولات بكل نجاح".

وأشار كيلون إلى أن "اتحاد اللعبة أقام دورة تحكيمية تحضيرية، حاضر فيها الحكم الدولي التونسي أكرم بن عطية، وبمشاركة مجموعة من الحكام.