السليمانية أولا للرجال وغاز الحنوب للنساء في ختام بطولة دوري الطاولة الممتاز

شفق نيوز/ أقام الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الفرعي في اربيل، على قاعة نادي اكاد عنكاوا الرياضي، بطولة دوري اندية العراق للدرجة الممتازة (نساء) والمرحلة الثانية لدوري اندية العراق الدرجة الممتازة (رجال) للموسم 2021 بمشاركة 14 نادياً للرجال، و 9 اندية للنساء ، للفترة من 7-19 من شهر حزيران الحالي.

واسفرت نتائج البطولة التي اختتمت يوم السبت بحصول نادي السليمانية على المرتبة الأولى للرجال، وحل نادي الجيش ثانياً، وبيشمركة السليمانية ثالثاً.

اما نتائج النساء؛ فقد توج غاز الجنوب اولا ، وحل بيشمركة السليمانية ثانيا ، وفريق نادي الصناعة ثالثاً .

وحضر ختام البطولة ، محافظ اربيل اوميد خوشناو ورعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وشيخ شاكر سمو مدير عام رياضة وشباب اقليم كوردستان.