السليمانية وكربلاء تحتضنان بطولتين للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم 19 من شهر تموز المقبل، موعداً لانطلاق منافسات الدوري العراقي للشابات، و10 آب لبطولة الناشئين باللعبة، وذلك ضمن منهاج الاتحاد للعام الحالي.

وقال المدير الفني التنفيذي للاتحاد، صبيح حنتوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري سيقام على قاعة دربندخان بمحافظة السليمانية، وسيكون

آخر موعد لتسليم كتب المشاركة يوم 15 من الشهر ذاته"، لافتاً إلى أن "محافظة كربلاء ستحتضن بطولة الناشئين المفتوحة والتي ستنطلق في آب المقبل".

على صعيد آخر، أضاف حنتوش، أن "الاتحاد قرر استمرار المدرب خالد صالح فتاح، في تدريب المنتخب الأول استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، كما سمى المدرب إحسان عبد الحسن، مدرباً لمنتخب الشباب".

يذكر أن منافسات الدوري العراقي النسوي بموسمه الأخير شهد مشاركة ستة أندية هي (سنحاريب، اكاد عينكاوا، افروديت، دربندخان، وراوندوز، وگاره)، وتوج فريق سيدات أفروديت باللقب، بعد الانتصار على حساب سيدات أكاد عينكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، ليتوج بطلا لدوري اندية العراق للنساء.