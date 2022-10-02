السليمانية.. وفد اسيوي للاطلاع على جاهزية المنشآت استعدادا لبطولة اسيا بالملاكمة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة عن وصول ممثل الاتحاد الآسيوي للملاكمة الى السليمانية اليوم الأحد لتفقد المنشآت الرياضية في السليمانية التي ستضيّف بطولة آسيا بالملاكمة للأشبال.

وقال علي عبد الزهرة نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "المدير التنفيذي للاتحاد الاسيوي علي سلامة وصل اليوم الى السليمانية في زيارة رسمية تفقدية الى السليمانية للكشف عن المنشأة التي ستحتضن بطولة آسيا المقررة شهر تشرين الثاني المقبل".

وبين ان "المدير التنفيذي الاسيوي سيحضر حضور نهائيات بطولة اندية العراق للاشبال على هامش الزيارة وللاطلاع على التحضيرات النهائية لبطولة اسيا للاشبال للملاكمة والمقرر إقامتها في السليمانية نهاية شهر تشرين الثاني".

وانطلقت الخميس الماضي في اربيل منافسات بطولة أندية العراق للملاكمة بفئة الأشبال بمشاركة واسعة من فرق بغداد وبقية المحافظات.