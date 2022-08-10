السليمانية ودربنديخان يفوزان بانطلاق نهائيات دوري الكرة الطائرة للناشئات

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن نهائيات دوري اندية العراق للناشئات في اليوم الاول من انطلاق المنافسات.

واسفرت نتيجة المباراة الاولى عن فوز فريق نادي دربنديخان على فريق فتاة أربيل بثلاثة أشواط لواحد بواقع ، 27-25 ، 25-13 ، 21-25 ، 25-23 .

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي السليمانية على طق طق بثلاثة أشواط دون رد وبواقع ، 25-19 ، 25-9 ، 25-22.

يذكر ان 6 أندية ستشارك في منافسات البطولة قسمت الى مجموعتين الأولى ضمت ( افروديت وفتاة أربيل ودربنذخان) والثانية كانت ( قرقوش والسليمانية وطق طق).

وفي السياق، اجرى منتخب العراق الشبابي مباراة ودية جمعته بفريق نادي سنجار اليوم الأربعاء، ضمن معسكرهِ الجاري في أربيل.

وانتهت المباراة لمصلحة منتخب الشباب بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (30-28) (28-26) (24-26) (20-25) (15-9).