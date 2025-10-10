السليمانية.. فضيتان للعراق في سباقات "الفرق ضد الزمن" ببطولة العرب للدراجات الهوائية

شفق نيوز- السليمانية

حصد منتخب العراق، يوم الجمعة، ميداليتين فضيين في سباقات "الفرق ضد الزمن" لفئة الناشئين ضمن منافسات بطولة العرب للدراجات الهوائية للطريق وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تستضيفها محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فقد جاءت الفضية الأولى للعراق في سباق الفرق ضد السرعة لمسافة 28 كم، ليحتل المركز الثاني خلف منتخب الإمارات الذي توج بالميدالية الذهبية، فيما كانت البرونزية من نصيب منتخب قطر.

وفي السباق الثاني لمسافة 48 كم ضمن نفس الفئة، كرر المنتخب العراقي تألقه وظفر بالميدالية الفضية، بينما واصل المنتخب الإماراتي هيمنته بإحرازه الميدالية الذهبية، وجاء منتخب البحرين في المركز الثالث محققاً البرونزية.

وتتواصل فعاليات البطولة وسط أجواء تنافسية قوية وتنظيم عالي المستوى، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.