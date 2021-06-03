السليمانية تضيف بطولة دوري خماسي كرة الصالات للشباب

شفق نيوز/ دعت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية، يوم الخميس، الأندية الراغبة بالمشاركة في دوري الشباب لكرة الصالات للموسم 2020-2021 لتسليم موافقاتهم للمشاركة في المنافسات.

وقال رئيس لجنة الخماسي والشاطئية صبحي رحيم، لوكالة شفق نيوز، ان مدينة السليمانية ستستضيف دوري الشباب لكرة الصالات للموسم الجديد، للمدة من 16 إلى 22 من شهر حزيران الجاري.

وبين ان لجنة الخماسي والصالات حددت اعمار اللاعبين من مواليد 2003 و2004، مضيفا "لقد ارسلنا كلجنة كتب دعوات المشاركة وحددنا الثاني عشر من شهر حزيران الجاري كآخر يوم لاستلام موافقات ادارات الاندية لمشاركة فرقها في البطولة المقبلة".

ولفت رحيم الى ان ادارات الاندية المشاركة تتحمل اجور النقل والسفر لفرقها.