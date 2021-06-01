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السليمانية تضيف بطولة اندية العراق لفعالية 3x3 المفتوحة

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-01T10:47:34+0000
السليمانية تضيف بطولة اندية العراق لفعالية 3x3 المفتوحة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن قيام فرعه في السليمانية بتضييف بطولة اندية العراق المفتوحة لفعالية 3x3 لاعمار تحت الـ18 عاماً.

وقال خالد نجم أمين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد الفرعي في السليمانية وبالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة لجنة 3x3 المركزية يقيم ثلاث بطولات لإعمار تحت 18 عاما في العاشر من الشهر الحالي ويستمر لمدة يومين على قاعة دربندخان.

واضاف ان "الاتحاد الفرعي بالتعاون مع الاتحاد المركزي سيقيم على هامش البطولة ورشة عمل حول آخر المستجدات في لعبة 3x3".

وتابع ان بطولة 3x3 ستقام مختلطة لكلا الجنسين "بنين وبنات" من مواليد ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨ بشرط يكون التسجيل "لاعبان ولاعبتان" وتكون لاعبة واحدة على الأقل متواجدة في كل المباراة.

أما المنافسات الثانية فستقام خاصة بالبنين من مواليد ٢٠٠٨، ٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦،٢٠٠٧.

واضاف ان المنافسات الثالثة للبطولة 3x3 ستقام للبنات من مواليد ٢٠٠٨ ٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦،٢٠٠٧.

واوضح ان اخر يوم لاستلام تأكيد الفرق المشاركة يوم الثلاثاء الموافق الثامن من الشهر الحالي.

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