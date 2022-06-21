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السليمانية تستضيف منافسات النساء بالدراجات ومعسكر لمنتخب الرجال في دهوك

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-21T10:44:54+0000
السليمانية تستضيف منافسات النساء بالدراجات ومعسكر لمنتخب الرجال في دهوك

شفق نيوز/ تستضيف محافظة السليمانية منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي بالدراجات لفئة النساء، في الأول من الشهر المقبل ولغاية الثالث منه بمشاركة واسعة من اندية الفرات الاوسط والجنوب وإقليم كوردستان كما ستكون مشاركة لفئة الشابات في نفس المرحلة من اجل التجانس والاحتكاك مابين اللاعبات المتقدمات والشابات ويشرف على البطولة الاتحاد المركزي للعبة.

من جانب آخر دخل المنتخب العراقي بالدراجات معسكرا تدريبيا في محافظة دهوك للفترة من السادس عشر من الشهر الحالي ولغاية الخامس من الشهر المقبل، استعدادا للبطولات المقبلة وبطولة التضامن الاسلامي التي ستقام في تركيا.

ويشارك في هذا المعسكر أربعة عشر لاعبا ما بين الشباب والمتقدمين وهم اللاعبين علي عبدالخضر طعين وعبدالله عبدالخضر طعين واحمد عبدالخضر طعين، ومهدي حازم عبد علي، وأحمد مهند عبد الامير، ومحمد محمد علي حمه، ووهبي سليمان عبدالله، ونوزاد مصطفى صادق وسربست عبدالله عيسى، وحسين جليل داخل، وطارق سعيد عبدالرحمن واحمد زهير، وعباس فرحان، وحسين ايهاب عبد الخضر.

ويشرف على تدريب المنتخب العراقي المدرب الايراني محمد رضا رجبلو ويساعده امجد اكرم و الميكانيكي هاني عقيل جبار والدكتور معن غريب مشرفا فنيا.

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