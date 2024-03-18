السليمانية تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة المؤهلة لباريس

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة الطاولة يوم الاثنين، عن اقامة بطولة غرب آسيا المقبلة في السليمانية.

وقال عباس وحيد أمين سر اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز؛ ان العراق سيحتضن تصفيات غرب آسيا الأولمبية بكرة الطاولة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

واضاف ان البطولة تقرر إقامتها بموعدها الجديد للفترة من 9 -11 شهر أيار المقبل.

واوضح ان التصفيات تعد مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذكر ان امين سر اتحاد اللعبة عباس وحيد يشغل منصب نائب رئيس اتحاد غربي آسيا لكرة الطاولة.