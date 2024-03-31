السليمانية تستضيف بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة

شفق نيوز/ تقيم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فرع السليمانية، وبشراكة مع اللجنة الاولمبية العراقية، بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة بنسخته الثانية.

وتشارك في البطولة منتخبات العراق والمغرب وفلسطين ومصر والأردن وسوريا والسودان ولبنان .

وتحتضن البطولة محافظة السليمانية باقليم كوردستان للمدة من 20 - 26 من شهر أيار المقبل.

وألزمت اللجنة المنظمة ان يكون عدد الوفود 15 شخص مابين لاعبين واداري ومعالجين لكل وفد وان لايتعدى أطوال اللاعبين أكثر من 140 سم باستثناء لاعب واحد يكون 147 وحسب اللوائح الدولية.