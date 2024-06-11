السليمانية تستضيف بطولة دولية بكرة الطاولة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة الطاولة عن اقامة بطولة العراق الدولية في السليمانية شهر تموز المقبل .

وقال امين سر اتحاد الطاولة هيفي طه لوكالة شفق نيوز؛ ان محافظة السليمانية ستستضيف بطولة العراق الدولية المقررة انطلاقها في السابع عشر من شهر تموز المقبل بمشاركة الدول العربية.

واضاف ان المشاركة ستشمل كلا الجنسين (بنين- بنات) وللاعمار من 11-19 سنة وان العراق سيشارك في كافة الأعمار الداخلة ضمن المنافسات.

وأشار إلى أن الاتحاد حصل على موافقة عدد كبير من الدول للحضور والمشاركة في الاستحقاق الدولي المرتقب الذي سيقام في السليمانية.

وأوضح ان اتحاد الطاولة العراقي بدأ من الآن لتهيئة كافة الأمور التحضيرية للبطولة من تجهيز قاعات اللعب واماكن الاقامة والتنقل وغيرها من الجوانب الأخرى بغية إنجاح المنافسات الدولية المقبلة.