السليمانية تستضيف بطولة العراق لمراكز البنين بالجمناستك

شفق نيوز- السليمانية

قرر الاتحاد العراقي للجمناستك، إقامة بطولة العراق للمراكز التدريبية للبنين في محافظة السليمانية خلال شهر آب/أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من لاعبي المراكز التدريبية من مختلف محافظات البلاد.

وقال عضو الاتحاد العراقي للجمناستك حيدر محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر إقامة البطولة في السليمانية" مبيناً أن "اجتماعاً سيعقد قبيل انطلاق المنافسات لوضع التعليمات الخاصة بالبطولة ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان نجاحها".

وأضاف أن "منافسات البطولة ستتضمن أداء السلاسل الإجبارية على جميع الأجهزة، في إطار خطة الاتحاد الرامية إلى تطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، ورفع مستوياتهم الفنية تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة".

وفي الشأن المالي، أكد محسن أن "حجب الموازنات عن اتحاد الجمناستك والاتحادات الرياضية الأخرى، انعكس سلباً على مسيرة تطوير الرياضة"، داعياً إلى "إطلاق التخصيصات المالية بما يتيح للاتحاد تنفيذ برامجه ونشاطاته بشكل كامل".

وثمّن محسن في الوقت ذاته "دور اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في صرف المنح المالية التي تسهم في دعم استمرارية عمل الاتحاد والحفاظ على ديمومة أنشطته".