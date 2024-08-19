السليمانية تحتضن أول بطولة لتنس الطاولة للمكفوفين

شفق نيوز/ نظم اتحاد المكفوفين في السليمانية، يوم الاثنين، حدثاً رياضياً مميزاً بإقامة أول بطولة لتنس الطاولة.

وقال المشرف على البطولة محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تهدف إلى تشجيع مشاركة المكفوفين في الأنشطة الرياضية وتعزيز روح التحدي بينهم".

وأضاف "يشارك في البطولة 20 لاعباً مكفوفاً من مختلف الفئات العمرية، ويتنافسون في جو من التحدي والروح الرياضية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية".

وبين أن "البطولة تبرز الدور المهم للاتحاد في توفير الفرص للأفراد ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الرياضية، مما يساهم في تحسين مستوى حياتهم الاجتماعية والبدنية".