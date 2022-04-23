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السليمانية تحتضن منافسات المرحلة الثانية من دوري الدراجات

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-23T19:49:01+0000
السليمانية تحتضن منافسات المرحلة الثانية من دوري الدراجات

شفق نيوز/ تحتضن محافظة السليمانية منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي بالدراجات للفترة من الخامس ولغاية التاسع من الشهر المقبل بمشاركة واسعة للفئات الاربعة وهي المتقدمين والشباب والناشئين والنساء.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي للدراجات ساجد سليم لشفق نيوز، إن "المؤتمر الفني للبطولة سيعقد في ممثلية اللجنة الأولمبية في السليمانية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي المركزي للعبة وممثلي الفرق المشاركة ومدربي وحكام البطولة من اجل وضع الية السباقات وتوزيع الارقام على جميع الاندية وكذلك تسلسل انطلاق السباقات ووقتها".

واضاف ان "انطلاق السباق الاول سيكون يوم الجمعة الموافق السادس من الشهر المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحا الفردي العام للناشئين لقطع مسافة 60 كم ومن ثم سباقات النساء لقطع مسافة 15 كم فردي ضد الساعة وايضا السباق الثالث هو فردي ضد الساعة لفئة الشباب لقطع مسافة 20 كم ، اما سباقات اليوم الثاني ستكون في تمام الساعة الثامنة صباحا سباق الفردي العام للنساء لقطع مسافة 50 كم ومن ثم سباق الفردي العام للشباب لقطع مسافة 80 كم".

واوضح ان "هذه السباقات ستجري على طريق بازيان ودوكانيان ، اما سباقات المتقدمين سيكون لها مؤتمرا فنيا لوحدها وسيعقد يوم السبت في قاعة الممثلية ويليه السباق الاول لقطع مسافة 100 كم للمتقدمين للفردي العام وسينطلق السباق في الساعة الثامنة صباحا".

يذكر ان المرحلة الاولى تصدرها فريق نادي الصناعة والتي جرت في العاصمة بغداد حيث كانت مشاركة واسعة لجميع الاندية العراقية وجرت على طريق ابو غريب وعلى شارع ابو نؤاس.

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