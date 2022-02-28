السليمانية تحتضن معسكراً تدريبياً لـ"الكانوي" استعداداً لبطولة العالم في هنغاريا

شفق نيوز / يقيم الاتحاد العراقي للكانوي، للاعبي المنتخبات، معسكراً تدريبياً في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، ويستمر شهراً بالإشراف المدرب الإيراني (أوراج إقليمي).

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكانوي، ماجد صالح، إن "ستة لاعبين تم اختيارهم من قبل المدرب أوراج إقليمي، للدخول في معسكر تدريبي مغلق تحضيرا للمشاركات الخارجية، أهمها بطولة كأس العالم التي تقام في العاصمة الهنغارية بودابست، خلال شهر آيار المقبل، إضافة إلى الدورة الآسيوية في هانجو الصين، نهاية شهر آب المقبل وبطولة العرب في مصر نهاية شهر أيلول".

وأضاف صالح، أن "المعسكر الذي تحتضنه مدينة السليمانية، يهدف إلى رفع مستوى اللاعبين في الجانب البدني والفني وتطوير الرقم الحالي للاعبين كون اللعبة لعبة رقمية والظهور بمستوى قوي وعيون الجميع تربوا صوب منصات الانتصارات في البطولات كافة".

وأوضح أن "اختيار اللاعبين يتم بعد إجراء العديد من الاختبارات أهمها القوة الجسمانية والتحمل لدى المتسابقين"، لافتاً إلى أن "المنتخب يطمح من خلال المشاركات المقبلة إلى تحقيق نتائج جيدة ونيل مرتبة متقدمة تسهم في تعزيز مكانة الكانوي عربياً وقارياً ودولياً".

يشار إلى أن الساحة الرياضية العراقية تشهد خلال الفترة الحالية، تطوراً ملحوظاً على المستويات العربية والقارية والدولية والمحلية والإقليمية من خلال إقامة الدورات التدريبية والمعسكرات، يأتي ذلك ضمن خطة مستقبلية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، التي وضعت خارطة طريق واضحة لتطوير قدرة المنتخبات في الألعاب كافة.