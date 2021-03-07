السليمانية تحتضن جولة مثيرة في كرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-07T20:03:09+0000

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية، الأحد، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية من التجمع الثاني لدوري الطائرة الممتاز. ففي اللقاء الاول فاز فريق الصناعة على أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-20) (25-20) (25-22). وحقق غاز الجنوب الفوز على الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-20) (25-20) (25-22)، والبيشمركة يحقق الأنتصار على الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع(25-22) (23-25) (25-17) (25-17). وفي مباراة مثيرة، تمكن الجيش من تحقيق انتصار ثمين ويتغلب على البحري بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (25-22) (17-25) (16-25) (25-21) (15-11).

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