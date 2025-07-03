السليمانية تحتضن بطولتين للملاكمة العراقية

شفق نيوز - بغداد/ السليمانية

أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الخميس، عن موعد إقامة بطولتين تحتضنها محافظة السليمانية بإقليم كوردستان بمشاركة أندية العراق.

‏وقال علي عبد الزهرة، نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز إن "البطولة الأولى ستقام لفئة الشباب في السليمانية للمدة من 9 ولغاية 15 من شهر تموز/يوليو الجاري".

‏وأضاف أن "البطولة الثانية ستقام لفئة تحت 22 سنة في السليمانية أيضا للمدة من 16 ولغاية 20 من شهر تموز/يوليو الحالي أيضاً".

‏وبين أن "البطولة ستشهد مشاركة واسعة لأندية بغداد والمحافظات الأخرى بالأوزان كافة".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي، وبالتنسيق مع اتحاد السليمانية، جهّز الأمور التنظيمية كافة"، مبينا أن "المنافسات ستقام بجامعة السليمانية التي ستشهد منافسات البطولتين المقبلين".