السليمانية تحتضن بطولتين للملاكمة العراقية
شفق نيوز - بغداد/ السليمانية
أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الخميس، عن موعد إقامة بطولتين تحتضنها محافظة السليمانية بإقليم كوردستان بمشاركة أندية العراق.
وقال علي عبد الزهرة، نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز إن "البطولة الأولى ستقام لفئة الشباب في السليمانية للمدة من 9 ولغاية 15 من شهر تموز/يوليو الجاري".
وأضاف أن "البطولة الثانية ستقام لفئة تحت 22 سنة في السليمانية أيضا للمدة من 16 ولغاية 20 من شهر تموز/يوليو الحالي أيضاً".
وبين أن "البطولة ستشهد مشاركة واسعة لأندية بغداد والمحافظات الأخرى بالأوزان كافة".
وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي، وبالتنسيق مع اتحاد السليمانية، جهّز الأمور التنظيمية كافة"، مبينا أن "المنافسات ستقام بجامعة السليمانية التي ستشهد منافسات البطولتين المقبلين".