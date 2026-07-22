السليمانية تحتضن بطولة أندية العراق للتايكواندو غداً

شفق نيوز- السليمانية

أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الأربعاء، استضافة مدينة السليمانية في إقليم كوردستان منافسات بطولة أندية العراق للتايكواندو، بمشاركة واسعة من الأندية العراقية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، محمود عباس موسى، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة تنطلق يوم غد في مدينة السليمانية، بعد وصول جميع الأندية المشاركة إلى المدينة واستقرارها في أماكن إقامتها استعداداً لانطلاق المنافسات.

وأضاف أن "الاتحاد خصص البطولة لفئتي الناشئين والشباب، ولكلا الجنسين، في إطار اهتمامه بالفئات العمرية التي تمثل القاعدة الأساسية للمنتخبات الوطنية".

وأشار موسى، إلى أن البطولة ستقام خلال الفترة من 23 إلى 25 تموز الجاري، مبينًا أن فئة الناشئين تضم مواليد الأعوام 2012 و2013 و2014، فيما تشمل فئة الشباب مواليد 2009 و2010 و2011.

ولفت إلى أن الاتحاد اشترط على الأندية تقديم كتاب مشاركة رسمي، فضلاً عن البطاقات الموحدة أو جوازات السفر الخاصة باللاعبين واللاعبات، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي لاعب أو لاعبة بالمشاركة ما لم يستكمل هذه المتطلبات.