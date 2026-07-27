السليمانية تحتضن بطولة كأس آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز- السليمانية

أكد الاتحاد العراقي للقوس والسهم المضي في استضافة بطولة كاس آسيا لرجال والنساء، بمدينة السليمانية في اقليم كوردستان رغم عدم حصوله على الدعم المالي اللازم لتنظيم البطولة، التي تعد الأولى من نوعها على المستوى القاري التي يستضيفها العراق في هذه اللعبة.

وقال رئيس الاتحاد سعد محمود المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد اتخذ قرار إقامة البطولة في السليمانية تشرين اول المقبل، رغم التحديات المالية وعدم صرف المستحقات الخاصة بالبطولة، مشيراً الى ان استضافتها تمثل انجازاً مهماً للرياضة العراقية.

وأضاف المشهداني، ان الاتحاد يعمل على إيجاد حلول لضمان اقامة البطولة، مبيناً ان الاعتذار عن الاستضافة لم يكن خياراً مناسباً، ولا سيما بعد الحصول بصعوبة على الموافقات الرسمية من الاتحاد الاسيوي، وبفضل دعم وتعاون مسؤولي الاتحاد القاري.

وأوضح أن الاتحاد يجري حالياً اتصالات للبحث عن راعٍ لدعم البطولة واللعبة، بعد تعذر الحصول على الدعم الحكومي رغم المحاولات المتكررة.

وثمّن المشهداني تعاون الجهات المعنية في محافظة السليمانية ودعمها لاستضافة الحدث، لما يمثله من أهمية كبيرة على الصعيدين الرياضي والتنظيمي .

وأشار إلى أن الاتحاد لا يمتلك موازنة مالية خاصة منذ فترة طويلة، وان أنشطته تدار بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبالامكانات الذاتية.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، أن هذه الموارد لا تكفي لتطوير اللعبة ووضعها على طريق المنافسة الحقيقية قارياً ودولياً.

وكان العراق حقق حضوراً بارزاً في انتخابات الاتحاد الاسيوي للقوس والسهم التي أقيمت في العاصمة البنغلاديشية دكا، بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية، حيث فاز سعد محمود المشهداني بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد الآسيوي إلى جانب حصوله على منصبين آسيويين آخرين.