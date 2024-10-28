السليمانية تحتضن بطولة غرب آسيا بالاسكواش غدًا

شفق نيوز/ تستضيف محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، بطولة غرب آسيا الخامسة بالاسكواش، التي ستنطلق يوم 29 تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 3 تشرين الثاني المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للسكواش، علي جهاد، لوكالة شفق نيوز، إن ستة منتخبات ستشارك في البطولة، وهي إيران والكويت واليمن وقطر وفلسطين، بالإضافة إلى منتخب البلد المنظم العراق.

وأضاف جهاد، أن المنتخب العراقي ينهي مساء اليوم تدريباته في محافظة السليمانية استعدادًا لبطولة غرب آسيا، مبينا أن المنتخب بقيادة المدرب رسول هاشم، يضم اللاعبين محمد فرمان وحسنين عبيد وعبدالله هاشم ومحمد مصطفى.

وأشار إلى أن لاعبي منتخبنا استعدوا بشكل جيد للبطولة الإقليمية من خلال تكثيف وحدات التدريب الصباحية والمسائية، ونتطلع لتحقيق نتائج جيدة في البطولة.

وأكد أن البطولة تقام برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، الذي حرص على إقامتها في العراق ونجاحها بشكل كبير من خلال تهيئة الأجواء المناسبة.