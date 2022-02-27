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السليمانية تحتضن بطولة آسيا للقوس والسهم في أيار المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-27T09:47:35+0000
السليمانية تحتضن بطولة آسيا للقوس والسهم في أيار المقبل

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم ان بطولة آسيا المقبلة ستقام في السليمانية بكردستان العراق للمدة من 6 -11 من أيار المقبل المقبل بمشاركة عربية واسعة.

وقال سعد المشهداني رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا الوطني يستعد بتدريباته في معسكر داخلي أقيم له ببغداد استعدادا للبطولة الاسيوية المقررة بالسليمانية".

وكشف المشهداني عن اسماء لاعبي ولاعبات المنتخب الذين سيمثلون العراق في الاستحقاق العربي المقبل والتي تألفت من اللاعبين اسحاق ابراهيم ووليد حميد وعبد الله فيصل ومحمد محسن وامجد حميد، اما منتخب النساء فيضم كل من اللاعبات فاطمة سعد ونبراس حميد وزينب عصام ورند سعد.

واكد ان "المنتخب العراقي سيشارك ايضاً في دورة ألعاب التضامن الاسلامي التي ستقام في مدينة قونيا التركية المقرر في شهر آب المقبل ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال شهر أيلول المقبل".

واشار الى ان "البطولة الاسيوية في السليمانية تعد فرصة جيدة للاستعداد المنتخب للدورتين المقبلتين".

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