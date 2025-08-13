السليمانية تحتضن بطولة آسيا للقوس والسهم

‏شفق نيوز- السليمانية

أعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الاربعاء، عن موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة في اجتماع عُقد بكوريا الجنوبية، على احتضان مدينة السليمانية بطولة آسيا للمتقدمين (رجال - نساء) 2026.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي صادق على استضافة العراق لبطولة اسيا 2026 للمتقدمين والمتقدمات، وتم تحديد محافظة السليمانية باقليم كوردستان لاستضافة البطولة"، مبينا ان "ذلك يعد انجازاً كبيراً للرياضة العراقية ولاسيما أنها ستحتضن أكبر بطولة اسيوية وبهذا الحجم والمستوى الفني الكبير".

واضاف ان "الاتحاد سيبدأ تحضيراته لاحتضان البطولة الاسيوية"، لافتاً الى ان "ذلك يتطلب عملا كبيرا وتضافر الجهود لإنجاح المهمة الاسيوية المقبلة".

واكد المشهداني ان "الاتحاد لم يتسلم ميزانيته منذ عام، وأنه يقيم بطولاته ومعسكراته من خلال الأموال التي تساعد بها اللجنة الاولمبية العراقية"، موضحا أن "البطولة المقبلة كبيرة وبحاجة الى دعم كبير، ولابد من حل مسالة ميزانية الاتحاد، وكذلك الاتحادات العراقية الاخرى التي تعاني لتعود الانشطة الرياضية تعمل بشكل صحيح مجدداً".