السليمانية تحتضن بطولة اندية النساء للكرة الطائرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، عن اقامة بطولة أندية العراق للنساء مطلع شهر تموز المقبل في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال رئيس الاتحاد جميل عزيز العبادي لوكالة شفق نيوز، إن المشاركة ستكون محددة للاندية المسجلة في سجلات الاتحاد فقط، موضحاً أن الاتحاد سيعقد الاجتماع الفني لاجراء القرعة في الاول من تموز المقبل في قاعة المؤتمرات بفندق مامه زين بالسليمانية.

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي للعبة أبلغ الاندية بتقديم اسماء لاعبات فرقها لتثبيتها من قبل اللجنة المنظمة التي كلفت لادارة البطولة، موضحاً أن الاتحاد كلف لجنة الحكام تسمية حكامها لإدارة مباريات البطولة وتطبيق القانون ومستجدات الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار إلى أن موعد انطلاق البطولة سيكون في الثاني من شهر تموز المقبل.

يذكر ان فريق نادي "البحري" توج بطلاً للدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال والتي استمرت منافساتها في التجمع الاخير في قاعة الشعب ببغداد لستة ايام بمشاركة خمسة اندية هي ( البحري وغاز الجنوب والشرطة والجيش والبيشمركة).