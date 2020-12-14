السليمانية تحتضن بطولة المتقدمين للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الاثنين، عن اقامة بطولة اندية العراق للمتقدمين لفعاليات الحرة والرومانية في السليمانية .

وقال هادي مهدي واجد عضو اتحاد المصارعة لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد حدد موعدا اخيراً لانطلاق بطولة اندية العراق لفئة المتقدمين لفعاليات (الحرة والرومانية) التي ستقام في قاعة كلية التربية الرياضية في السليمانية للمدة من العشرين الى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وأضاف واجد؛ ان المؤتمر الفني سيعقد في اليوم الأول بينما سيكون انطلاق منافسات البطولة لفعالية الحرة في اليوم الذي يليه، على أن تقام نزالات الرومانية في اليوم الثالث من البطولة.

وأشار إلى ان البطولة ستشهد اختيار اللاعبين الافضل في ضوء النتائج لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الدولية المقبلة.