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السليمانية تحتضن بطولة العراق للملاكمة استعدادا للاستحقاق الآسيوي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-17T09:47:52+0000
السليمانية تحتضن بطولة العراق للملاكمة استعدادا للاستحقاق الآسيوي

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الأربعاء، إقامة بطولة أندية العراق للمتقدمين باللعبة المقررة انطلاقها غداً الخميس، في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، وذلك لغرض الاستعداد لبطولة آسيا المقبلة في الفلبين .

وقال نائب رئيس اتحاد الملاكمة، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة أندية العراق التي ستحتضنها السليمانية، ستشهد مشاركة 210 ملاكمين يمثلون 40 نادياً  .

وأضاف عبد الزهرة، أن "المنافسات ستقام على حلبة جامعة السليمانية للمدة من 18 ولغاية 22 من شهر آب/ أغسطس الجاري"، موضحاً أن "البطولة تعد ضمن منهاج اتحاد الملاكمة ويتم خلالها اختيار ملاكمي المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة آسيا المقررة في الفلبين، في تشرين الثاني المقبل" .

ويعقد مساء اليوم في السليمانية، المؤتمر الفني، وبعدها إجراء قرعة البطولة بحضور الاتحاد المركزي وممثلي الأندية العراقية المشاركة في البطولة .

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