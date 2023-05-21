السليمانية تحتضن بطولة العراق لجمناستك البنات

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاثنين بطولة المراكز التدريبية العراقية للبنات التي يقيمها الاتحاد للاعبات الجمناستك على أن تختتم الخميس المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للجمناستك عامر سكران لوكالة شفق نيوز، ان منافسات البطولة تنطلق غدا في السليمانية بمشاركة واسعة للاعبي الجمناستك وسيتم في ضوء النتائج اختيار لاعبي المنتخب.

وأوضح أنه سبقت البطولة يوم أمس السبت في محافظة السليمانية الدورة التدريبية لمدربي ومدربات الجمباز للبنات على هامش المنافسات .

وبين ان المدربة والحكمة الدولية ايمان حسين خبيرة الجمباز رئيسة اللجنة الفنية للبنات في الاتحاد العراقي للجمباز تحاضر خلال ايام الدورة التدريبية المخصصة للبنات .

واشار الى ان إقامة اللاعبات ستكون في معسكر تدريبي تطويري ايضا على هامش البطولة بإشراف أحمد سكران مدرب المنتخب النسوي العراقي .