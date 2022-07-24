السليمانية تحتضن بطولة الاندية العراقية للرجال والنساء بالملاكمة

شفق نيوز/ تضيف مدينة السليمانية بإقليم كوردستان الثلاثاء المقبل، بطولة الاندية العراقية للشابات والمتقدمات بالملاكمة.

وقال علي عبد الزهرة نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في السليمانية بمشاركة عدد من الاندية العراقية النسوية بجميع الأوزان".

واشار الى ان "المنافسات تستمر لمدة ثلاثة أيام"، موضحا أن "السليمانية ستحتضن ايضاً بطولة اندية العراق للرجال في شهر آب المقبل".

وبين ان "الهدف من اقامة البطولتين هو لاختيار تشكيلة منتخبي الرجال والنساء استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة منها العربية والآسيوية التي ستُحدد موعدها لاحقاً".

من جانب اخر اكد عبد الزهرة ان "الاتحاد العراقي قدم طلباً للاتحاد الاسيوي لاقامة بطولة آسيا للأشبال في العراق بإقليم كردستان شهر 11 من هذا العام".