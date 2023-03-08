السليمانية تحتضن البطولة العربية الأولى للقوس والسهم وتستعد لبطولة دولية "أضخم" الجمعة المقبلة (صور)

شفق نيوز / إنطلقت، اليوم الأربعاء، في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية، فيما تستعد السليمانية لتنظيم بطولة أكبر يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم الكابتن سعد محمود المشهداني في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن "منافسات البطولة بدأت، صباح اليوم، في الساعة التاسعة وتستمر حتى العاشرة مساء وذلك لكثرة المنتخبات المشاركة التي يبلغ عددها ثمانية عشر منتخباً عربياً بانتظار وصول بعثتي جيبوتي وجزر القمر".

وأضاف المشهداني ان "يوم أمس شهد استقبال الفرق المشاركة وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم وتم من خلاله نقل قيادة الأمانة العامة للاتحاد العربي من السعودية الى بغداد وباجماع الدول المشاركة".

وأشار المشهداني إلى أن "السليمانية ستحتضن بطولة دولية تنشيطية مفتوحة ستنطلق ايضاً في العاشر من الشهر الحالي بمشاركة (23) بلداً عربياً وآسيوياً تقام من قبل الاتحاد العربي للسهم والقوس".

وبين المشهداني ان "حفل الافتتاح حضره كل من رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد عبد الواحد گبيان ومدير رياضة وشباب إقليم كوردستان جمال علي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم طارق أميري، والأمين المالي للاتحاد العربي عبد الله الحواس، وعلاء جبر رئيس الاتحاد المصري عضو الاتحاد الدولي للعبة، وعضو الاتحاد السعودي للعبة عبدالرحمن الشدوخي، وعضو الاتحاد الامارتي حميد المشرخ.