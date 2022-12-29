السليمانية تحتضن البطولة العربية الاولى للقوس والسهم داخل الصالات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العربي للقوس والسهم عن موافقته رسمياً لاقامة البطولة العربية الاولى للقوس والسهم داخل الصالات في مدينة السليمانية بالعراق.

وقال رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد العراقي سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز؛ ان "مجلس ادارة الاتحاد العربي وافق على إقامة البطولة العربية الاولى للقوس والسهم داخل الصالات في العراق وتم تحديد السليمانية لاحتضان البطولة".

واضاف ان "البطولة ستقام داخل الصالات ستقام في السليمانية للمدة من 7-9 آذار من العام المقبل".

واشار الى ان "بطولة محلية للقوس والسهم للصالات ستعقب بطولة العرب الاولى والتي ستقام في السليمانية ايضا بمشاركة فرق اندية العراق للقوس والسهم للمدة من 10-12 من نفس الشهر".

وبين ان "الاتحاد العراقي تسلم قرار موافقة الاتحاد العربي وسيستعد بشكل جيد للحدث العربي المقبل"، لافتاً إلى أن "البطولة ستقام للمنافسات الفردية فقط".