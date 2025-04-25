السليمانية تحتضن استعدادات منتخب اليد العراقي للبطولة العربية

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الجمعة، المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي لكرة اليد استعدادا للبطولة العربية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض لشفق نيوز، ان "المنتخب باشر اليوم تدريباته بمعسكر السليمانية استعدادا للبطولة العربية في الكويت"، مبينا ان "الفريق العراقي يستعد بتدريباته في السليمانية تحت إشراف المدرب الكرواتي كوران بيركوفيتج والذي يستمر لمدة 7 ايام يجري خلالها وحدتين تدريبية صباحية ومسائية لإيصال اللاعبين الى الجاهزية التامة".

واشار الى ان "منتخب يد العراق سيشارك في البطولة العربية الـ10 والتي ستنطلق في دولة الكويت للمدة من 5 ولغاية 11 من شهر أيار المقبل بمشاركة 9 منتخبات عربية"، موضحا أن "البطولة ستقام خلال فترة التوقف الدولي".