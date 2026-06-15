السليمانية تتصدر بطولة الجمهورية للشطرنج وبغداد وميسان في المركزين الثاني والثالث

شفق نيوز- كركوك

أحرز فريق السليمانية المركز الأول في بطولة الجمهورية (أولمبياد المحافظات) للشطرنج، فيما حلّ فريق بغداد ثانياً وجاء فريق ميسان ثالثاً، اليوم الاثنين، وذلك في البطولة التي شهدت مشاركة 20 فريقاً من مختلف المحافظات العراقية وفرق خاصة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة شارك فيها 16 فريقاً يمثلون المحافظات العراقية، إضافة إلى فريقين من كركوك، وفريق لذوي الهمم، وفريق أولمبياد العراق النسوي، ليبلغ إجمالي الفرق 20 فريقاً.

وأضاف أن كل فريق تألف من أربعة لاعبين، وأُقيمت المنافسات وفق النظام السويسري من تسع جولات، بزمن 70 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

وأوضح أن البطولة شهدت مستويات فنية متقدمة بين المشاركين، وأسفرت نتائجها عن حلول فريق أربيل في المركز الخامس، وديالى في المركز السادس.

وأشار إلى أن البطولة تُعد من أبرز الفعاليات السنوية للاتحاد العراقي للشطرنج، وتهدف إلى تطوير اللعبة وتعزيز التنافس بين المحافظات، فضلاً عن اكتشاف مواهب جديدة ودعم انتشار رياضة الشطرنج في العراق.