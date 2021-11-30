السليمانية بطلاً وبغداد ثانياً في ختام بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز / اختتمت في محافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، بطولة الجمهورية لكرة السلة بمشاركة واسعة شملت 16 منتخبا يمثلون محافظات العراق.

والتقى في المباراة النهائية منتخب السليمانية مع منتخب بغداد، التي أثبت فيها لاعبو الفريقين الامكانيات العالية والمهارات الجيدة التي اجتمعت معاً خلال المباراة، لكن كلمة الفصل حسمت للسليمانية بنتيجة 84-68 نقطة.

وأنهى منتخب السليمانية، الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 31-23 نقطة، بعدها حاول منتخب بغداد جاهداً لنيل نقاط الفترة الثانية لكن دون جدوى ليعود أبناء الشمال ليحسموا الفترة الثانية لصالحهم أيضاً بنتيجة 50-45 نقطة.

أما الفترة الثالثة، فقد حملت في طياتها الحسم لصقور جبال السليمانية ليكسبوا الفترة الثالثة بنتيجة 68-56 نقطة، وفي الفترة الرابعة حسم السليمانية النتيجة رغم محاولات منتخب بغداد العودة إلى أجواء المباراة، لكن دون جدوى أيضاً، ليحقق السليمانية المبتغى وما حضروا من أجله، وهو كأس بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات، بعد أن حسموا النتيجة وخرجوا فائزين بنتيجة 84-68 نقطة.