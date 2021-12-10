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السليمانية.. انطلاق بطولة العرب للمبارزة بمشاركة 14 دولة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-10T16:17:25+0000
السليمانية.. انطلاق بطولة العرب للمبارزة بمشاركة 14 دولة

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق اليوم الجمعة، فعاليات البطولة العربية للمبارزة بمشاركة 14 دولة عربية، في القاعة الرياضية المغلقة لنادي السليمانية في المحافظة.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن 14 دولة شاركت  في البطولة العربية للمبارزة والتي أقيمت عصر اليوم في محافظة السليمانية.

واضاف، ان الاتحاد العراقي للعبة اشرف بصورة مباشرة على  جميع الإجراءات والأمور التنظيمية واللوجستية، مبينا اهمية التعاون والتنسيق مع اللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، مع حكومة اقليم كوردستان ونادي السليمانية الرياضي الذي كان سببا رئيسا في انجاح هذه البطولة.

وأكد البيان، أن البطولة كانت على الوجه الأمثل لتليق هذه البطولة باسم العراق لاسيما هذه البطولة غائبة عن البلاد منذ ثلاثين سنة.

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