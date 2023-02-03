السليمانية.. اتحاد غرب آسيا السلوي يعقد مؤتمره الفني إيذاناً بانطلاق البطولة

شفق نيوز / عقد في السليمانية يوم الجمعة، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة السلة، رئيس الاتحاد العراقي حسين العميدي، مؤتمراً فنياً رفقة اللجنة المنظمة، وذلك للتهيئة والاتفاق مع ممثلي المنتخبات المشاركة ببطولة غرب آسيا تحت سن 16 عاماً، على وضع المنهاج الفني للبطولة.

وقال العميدي، لوكالة شفق نيوز، أن "تعليمات البطولة جرى طرحها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، التي تحتضنها السليمانية، للمدة من 3-6 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "أربع منتخبات ستشارك في البطولة التي تنطلق اليوم، وهي (العراق، لبنان، فلسطين، وسوريا)"، مبيناً أن "المنتخب الفلسطيني كان أول الواصلين، وبعده منتخب سوريا، ومن ثم لبنان".

وأكد العميدي، "تهيئة كل مستلزمات البطولة بالتنسيق مع اتحاد السليمانية الذي جهز جميع متطلبات النجاح"، مبيناً أن "العراق وسوريا سيقصان شريط البطولة اليوم".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، قد فاز بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي باللعبة، بعد اختياره في الاجتماع الذي احتضنته العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دام سنوات.